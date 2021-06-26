РИАМО - 26 июн. После проведения ревакцинации было небольшое недомогание, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник рассказал о своем самочувствии после повторной прививки от Covid-19.
«Прекрасно, небольшое недомогание было чуть-чуть. И все. Но зато теперь антитела просто зашкаливают», — сказал Собянин в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
Ранее он назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на Covid‑19.
В Москве за минувшие сутки подтвердили 8457 новых случаев коронавируса, всего в городе зафиксировали 1 332 214 случаев инфицирования.
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Текстовая трансляция
26 ИЮНЯ
- Вакцина «Спутник Лайт» вышла в гражданский оборот. Российские ученые разработали уже 4 вакцины от коронавируса.
- Собянин рассказал, как перенес ревакцинацию. У него стало больше антител.
- Собянин объяснил преимущества электронного QR‑кода перед бумажным. Для предоставления QR‑кода множество разных министерств и ведомств работают сообща.
- Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на Covid‑19. Отрицательный ПЦР‑тест не защищает от заражения коронавирусом.
- Собянин: Остановить пандемию может быстрая вакцинация или локдаун.
- Собянин заявил, что Москва переживает пандемию коронавируса заново из‑за нового штамма.
- Московские врачи рассказали о своем опыте вакцинации от Covid‑19. Главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова считает, что нужно бояться вируса, а не вакцинации.
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