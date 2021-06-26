РИАМО - 26 июн. Электронные QR-коды более надежны по сравнению бумажными, вероятность подделки сводится к минимуму, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Почему не бумажный? Зайдите в Интернет, посмотрите, сколько там жулья всякого, которое обещает вам в течение нескольких часов доставить вам бумажный сертификат», — сказал Собянин в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
Для предоставления QR-кода множество разных министерств и ведомств работают сообща. Властями был организован call-центр, в котором работают около 200 человек.
«Сверка его будет все равно через электронную базу. Поэтому QR-код – самая надежная и оптимальная история. Понятно, что будут какие-то проблемы, потому что электронная система, особенно когда мы работаем с разными базами данных (Министерство здравоохранения, Минцифры, поликлиники, больницы, частные лаборатории), можете себе представить, сколько информационных систем должны канализироваться в одну точку, чтобы получить QR-код», — сказал Собянин в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
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Текстовая трансляция
26 ИЮНЯ
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