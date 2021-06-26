РИАМО - 26 июн. Профилактическую акцию «Этот мир лучше без наркотиков!» провели полицейские в летнем лагере Серебряных Прудов, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Акцию провели с воспитанниками летнего лагеря при школе имени В. И. Чуйкова, мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни.

Полицейские рассказали ребятам о вредном воздействии алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ на организм человека.

С подрастающим поколением также обсудили влияние на организм табака, электронных сигарет и спиртных напитков.

Школьники узнали об уголовной и административной ответственности за употребление и распространение запрещенных веществ.