РИАМО - 26 июн. Пассажирам раздают бутылки с водой на станциях Московского центрального кольца из-за аномальной жары, сообщается в Twitter-аккаунте столичного метро.

Воду раздают на станциях «Стрешнево», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского» и «Нижегородская».

Также бутылки с водой можно получить на крупных хабах наземного транспорта Москвы: ВДНХ, Китай-город, Щукинская, Щелковская.

В субботу в мегаполисе прогнозируется аномально высокая температура до плюс 35 градусов.

В Московском регионе объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары.