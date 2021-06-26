РИАМО - 26 июн. В субботу в столице столбики термометров поднимутся выше 35 градусов тепла, гостей и жителей города просят избегать длительного пребывания на улице, сообщается на официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Дороги города регулярно поливаются водой для снижения уровня деформации асфальта. В 13:00 в субботу проведут первую аэрация, всего за день это повторят трижды. Это делается для того, чтобы остудить воздух, нагревающийся от асфальта.

Под особым контролем находятся зеленые насаждения. В ночные часы – с 21:00 до 06:00 – работники обильно поливают деревья, кустарники, цветники и газоны.

Горожан просят с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники. Гостей и жителей города предупреждают об аномальной жаре и просят избегать длительного пребывания на улице.

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