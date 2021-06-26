РИАМО - 26 июн. ПЦР-тест – компромисный вариант между прививкой и получением QR-кода для посещения кафе и ресторанов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПЦР-тесты сегодня в государственных лабораториях сдаются по направлению врачей и по показаниям, если хочешь срочный тест получить, – в частную лабораторию, это необязательная история. Наоборот, это просто некий такой компромисс, потому что если вы не вакцинировались, считаете, что у вас есть антитела, еще что-то, получите ПЦР-тест. Но главное условие – либо вы переболели, и мы знаем, что вы переболели в течение последнего полугода, либо вакцинировались», — сказал Собянин в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
Мэр Москвы подчеркнул, что наличие отрицательного ПЦР-теста не защищает от заражения коронавирусом.
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Текстовая трансляция
26 ИЮНЯ
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- Собянин рассказал, как перенес ревакцинацию. У него стало больше антител.
- Собянин объяснил преимущества электронного QR‑кода перед бумажным. Для предоставления QR‑кода множество разных министерств и ведомств работают сообща.
- Собянин назвал компромиссным разрешение посещать кафе с отрицательным тестом на Covid‑19. Отрицательный ПЦР‑тест не защищает от заражения коронавирусом.
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