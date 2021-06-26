РИАМО - 26 июн. Побороть пандемию короновирусной инфекции может быстрая и массовая вакцинация или локдаун, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Чтобы остановить пандемию, нужно одно: быстрая и масштабная вакцинация. Другого никто не придумал. Конечно, нужно соблюдать санитарные требования, необходимо масочный режим соблюдать в транспорте, в общественных местах, в торговле и так далее. Но это все временные меры», — сказал Собянин в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
По его словам, чтобы кардинально решить вопрос с пандемией, нужно вакцинироваться или уйти в локдаун, все закрыть.
«Ну, хорошо, ты закрыл. Прошло 2-3 недели. Заболеваемость спала – ты открыл. И пошло по новой. И так до бесконечности», - добавил мэр.
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26 ИЮНЯ
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