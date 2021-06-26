РИАМО - 26 июн. Столица заново переживает пандемию короновируса из-за нового индийского штамма, он развивается быстрее по сравнению с уханьским вариантом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ситуация такова, что мы переживаем заново эпидемию. Почему заново? Потому что мы с вами победили, можно сказать, уханьский вариант коронавируса. Им не болеет практически уже никто. Максимум 5%. И если бы не было новой мутации, то мы бы уже вышли из пандемии, никаких проблем бы не было. Я думаю, что заболеваемость бы ушла практически в ноль. Потому что 60% москвичей либо переболели, либо вакцинировались. И у них есть антитела, чтобы сделать коллективный иммунитет, который позволил бы прекратить эпидемию»,— сказал Собянин в эфире программы «Вести в субботу» на телеканале «Россия 1».
Он добавил, что новый штамм другой, болезнь развивается за считаные дни – до 5 дней. И количество антител, которое требуются для защиты от индийского штамма нужно в 2 раза больше по сравнению с уханьским.
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Текстовая трансляция
26 ИЮНЯ
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