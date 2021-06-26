РИАМО - 26 июн. В Подмосковье и Москве продлили «оранжевый» уровень погодной опасности до 08:00 28 июня из-за аномальной жары, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«Оранжевый» – это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Также в региона до 03:00 27 июня действует «желтый» уровень опасности погоды из-за высокой возможности пожаров.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности. Он означает потенциально опасную погоду.

Днем в субботу температура может подняться до плюс 36 градусов, местами ожидаются кратковременный дождь, гроза и град.

Кратковременный дождь и гроза также прогнозируются местами в регионе 27 июня. Температура будет в районе плюс 31-33 градусов. Аналогичная погода ожидается и 28 июня.

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