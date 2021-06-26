РИАМО - 26 июн. Порядка 600 выпускников молодежного образовательного проекта «Бизнес-уик-энд» уже открыли собственное дело. Бесплатные курсы знакомят с основами предпринимательства и помогают запустить жизнеспособный стартап. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Все желающие могут принять участие в данном проекте. Успеха добились многие из тех, кто прошел данное обучение.

«Проект рассчитан на старшеклассников и студентов, которые хотели бы развиваться как предприниматели. Во время обучения участники получают необходимые практические знания и перенимают опыт успешных бизнесменов. Почти 600 выпускников «Бизнес-уик-энда» уже открыли свое дело», — рассказала заместитель мэра - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Участники онлайн-площадки могут выполнять различные задания, участвовать в вебинарах, где преподаватели объясняют задачи повышенной сложности, а также проходить пробные экзамены. Преимущество платформы заключается в том, что искусственный интеллект самостоятельно выстраивает учебную программу для школьника, находя по результатам его тестов пробелы в знаниях.

Проект «Бизнес-уик-энд» был запущен в октябре 2018 года, его курирует департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«У проекта есть два основных курса — «Преакселератор», посвященный основам предпринимательства и поиску ниши на рынке, и «Акселератор», предназначенный для молодых бизнесменов, которые планируют масштабировать уже действующий проект. По этим двум направлениям обучение прошли более 4 тысяч участников», — отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Также данный проект предлагает доппрограммы: «Бизнес-уик-энд. Старт» для ребят от 14 до 18 лет и «Бизнес-уик-энд. 50+» для людей старшего поколения. «Бизнес-уик-энд. Компетенции» — это узкоспециализированные курсы, например, на них можно научиться запускать таргетированную рекламу или создавать корпоративные сайты.