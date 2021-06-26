РИАМО - 26 июн. Более 150 тыс. москвичей — активисты молодежных некоммерческих организаций (НКО), а в акциях и крупных городских событиях принимают участие более 500 тыс. человек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проектный офис «Молодежь Москвы» работает более чем с 50 некоммерческими организациями. Они помогают им организовывать собственные проекты и мероприятия. Например, конкурс талантов «Студенческая весна» или премию «Студент года». А Всероссийский студенческий корпус спасателей организовал гонку «Преодолей себя». В соревновании приняли участие почти 300 человек. Разбившись на команды по 5 человек, ребята взбирались на 12-метровый скалодром, соревновались в стрельбе и беге.

Студенческий координационный совет профсоюза проводил всероссийский конкурс «Студенческий лидер», а также конкурсы студенческих советов общежитий. Кроме того, была открыта школа для членов стипендиальных комиссий «Стипком».

Международная ассоциация студенческого телевидения (МАСТ) развивает молодежные СМИ, помогает вузам открывать студенческие медиацентры и обучает начинающих журналистов базовым навыкам. Участниками мероприятий МАСТа стали более 10 тыс. человек, а интернет-охват аудитории медиапроектов превысил 5 млн.

Московские студенческие отряды насчитывают более 1,5 тыс. человек. Они призывают молодых людей работать на крупнейших стоительных объектах страны. Зимой студенты принимают участие в акции «Снежный десант РСО». Ребята отправляются в села, где помогают в поликлиниках, школах, читают лекции, организуют спортивные состязания для местных жителей.

Школьники участвуют в проекте «Мы граждане России». Это возможность сделать памятным момент получения первого паспорта. Знаменитости вручают документ отличникам в учебе, спорте и творчестве.​