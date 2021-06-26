РИАМО - 26 июн. Жители столицы с 2016 по 2020 год стали на 38% реже снимать наличные деньги в банкоматах, за 2016 год горожане сняли наличные порядка 443 млн раз, а за прошлый год — 270 млн раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Интерес потребителей к наличным деньгам сокращается на протяжении последних нескольких лет. Если за 2016 год в Москве было совершено около 433 млн операций по снятию наличных в банкоматах, то в 2019-м эта цифра снизилась на 19% — до 349 млн операций, а в 2020 году на фоне пандемии этот показатель упал еще на 22,6% — до 270 млн», — сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Популярность безналичной оплаты товаров и услуг в городе ведет к повышению прозрачности расчетов и экономики в целом.

Глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов уточнил, что​ за прошлый год общая эмиссия карт физлицам в мегаполисе увеличилась на 4,3%.

«Это во многом связано с тем, что в городе оплату практически любых товаров и услуг, будь то проезд в автобусе или покупка повседневных товаров, можно осуществить при помощи платежной карты», — добавил Пуртов.