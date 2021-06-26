РИАМО - 26 июн. Жители столицы с 2016 по 2020 год стали на 38% реже снимать наличные деньги в банкоматах, за 2016 год горожане сняли наличные порядка 443 млн раз, а за прошлый год — 270 млн раз, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Популярность безналичной оплаты товаров и услуг в городе ведет к повышению прозрачности расчетов и экономики в целом.
Глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов уточнил, что за прошлый год общая эмиссия карт физлицам в мегаполисе увеличилась на 4,3%.
«Это во многом связано с тем, что в городе оплату практически любых товаров и услуг, будь то проезд в автобусе или покупка повседневных товаров, можно осуществить при помощи платежной карты», — добавил Пуртов.
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