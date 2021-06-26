РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. Предприятие «Гипфель» Подольска создаст новые рабочие места и заплатит больше налогов в бюджет, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Высокотехнологичное предприятие «Гипфель», выпускающее 15 видов хлебобулочных изделий для ресторанов быстрого питания, вышло на проектную производственную мощность. Основной заказчик продукции предприятия – крупнейшая сеть кафе «Бургер Кинг».

В июне компания произведет 18 миллионов булочек, а в дальнейшем планирует расширить производственную линию и увеличить выпуск продукции до 30 миллионов единиц в месяц. Это значит, что появятся новые рабочие места, увеличатся налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Инвестиции в этот крупный проект, реализацию которого завершили в 2020 году на территории индустриального парка «Сынково», составили около 1,5 млрд рублей.

Завод работает в четыре смены в круглосуточном режиме, создано более 100 рабочих мест со средней заработной платой около 80 тысяч рублей. При этом почти половина сотрудников – жители округа.

В 2020 году деятельность индустриальных парков принесла бюджету округа почти 500 млн рублей.