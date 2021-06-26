РИАМО - 26 июн. В настоящее время выполнены монолитные работы по устройству платформенной части и вестибюлей строящейся станции «Сокольники» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Сейчас специалисты занимаются отделкой гранитных полов пассажирской зоны и облицовкой стен.

«Полностью завершены монолитные работы по устройству платформенной части и вестибюлей «Сокольников», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Рабочие занимаются обустройством пешеходных выходов из первого и второго вестибюлей строящейся станции, завершают работы по обратной засыпке платформенной части с вестибюлями. Сейчас там уложено более 15 из 31 тыс. кб. м грунта.​

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