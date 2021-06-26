РИАМО - 26 июн. На станции «Кунцевская» западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена рабочие выполнили архитектурно-отделочные работы на 55%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На сегодняшний день на станции «Кунцевская» на 80% готовы основные монолитные конструкции, архитектурно-отделочные работы выполнены на 55% - идет отделка пассажирской зоны», - уточнил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что в первом вестибюле на станции рабочие закончили монтаж 4 эскалаторов.

Кроме того, на «Кунцевской» идет работы по монтажу и наладке инженерных систем, отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов (инжиниринговый холдинг, который выступает оператором программы развития городской подземки).

«Продолжается устройство инженерных систем: вентиляции, водоснабжения и водоотведения, в течение месяца планируем приступить к пусконаладочным работам», - сказал Кравцов.

Ранее в составе западного участка Большого кольца метро открыли для пассажиров станции «Мневники» и «Народное Ополчение». Завершить строительство еще 2 станций - «Терехово» и «Кунцевская» - планируется до конца текущего года.

Запуск всего участка БКЛ позволит улучшить транспортное обслуживание свыше 500 тыс. горожан и тех, кто работает в районах Хорошево-Мневники, Кунцево, Филевский Парк, Фили-Давыдково, Можайский.

Кроме того, запуск данного участка подземки поможет снизить нагрузку на центральные участки Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линий.

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