РИАМО - 26 июн. Хозяевам собак рекомендуют выбирать для отдыха отлогие берега рек и озер, избегать мест с сильным течением и проверять дно перед купанием, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На общественных пляжах купаться с животными запрещено, поэтому хозяевам питомцев следует выбирать берега рек и озер, не приспособленные для пляжного отдыха.

Перед купанием следует убедиться, что дно берега чистое. Врачи советуют взять с собой на отдых аптечку на случай, если питомец все-таки повредит лапы. Антисептические средства и бинты позволят оказать первую помощь, после необходимо показать собаку ветеринару. В воду следует заходить постепенно, так как резкие перепады температур вредны для человека и животного.

Следует опасться инфекций. Одной из таковых является лептоспироз, он попадает в организм через зараженную воду. Собаке достаточно попить из водоема.

Эту инфекцию переносят дикие животные: ежи, мыши, крысы, землеройки и лисы. Собака может повстречаться с больной особью, гуляя на природе.

После купания вам и питомцу следует отдохнуть в тени, чтобы не получить тепловой удар. Ветеринары рекомендуют брать с собой питьевую воду и наливать ее в миску. Главные признаки теплового удара у животного — вялость, тяжелое и учащенное дыхание с высунутым языком, дрожь.

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