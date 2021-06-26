РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 июн. В подмосковных Люберцах за сутки зафиксировали шесть обращений по вопросу неприятного запаха, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Всего на территории региона находится 39 полигонов твердых бытовых отходов, из них действующих - 15, недействующих - 24.

По состоянию на 6:00 в субботу, за сутки поступило восемь сообщений от граждан по неприятному запаху на телефон системы-112, из них шесть - из Люберец, одно - из Балашихи и одно - из Клина.