РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольске олимпийская чемпионка по легкой атлетике Юлия Гущина встретилась с ребятами из школьного лагеря и рассказала им о том, как стать лидером в большом спорте, сообщила администрация округа.

Встреча состоялась 24 июня в СДК «Молодежный».

Гостья рассказала о том, как пришла в большой спорт, как сумела преодолеть себя, доказать, что может быть первой не только в регионе, в России, но и в мире. Сейчас Юлия тренирует девчонок и мальчишек, передает воспитанникам свой опыт, учит вырабатывать волю к победе, смелость и выносливость.

Ребята с интересом слушали рассказ российской легкоатлетки, вместе с Юлией провели разминку, в которой с удовольствием также приняли участие учителя, вожатые и сотрудники Дома культуры.