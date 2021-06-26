РИАМО - 26 июн. Специалисты разрабатывают проект ремонтных работ для памятника писателю, поэту и журналисту Александру Твардовскому, установленному на Страстном бульваре в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для составления проектной документации специалисты изучат памятник и проведут библиографические и историко-архивные исследования.

«На невысоком гранитном постаменте Александр Трифонович словно на секунду замер, прогуливаясь по городу. Отличает памятник направленный вниз сосредоточенный взгляд писателя. Другая интересная особенность — автограф Твардовского, прорезанный под посвятительной надписью», — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что ремонтные работы запланированы на 2022 год.

Бронзовая фигура писателя была установлена на Страстном бульваре в 2013 году. Над памятником работали скульпторы Владимир и Дмитрий Суровцевы, архитектор Виктор Пасенко.​

Монументы в столице регулярно приводят в порядок. Например, весной все памятники моют.

На ближайшие годы запланировано обновление памятников государственному деятелю Петру Столыпину, композитору и дирижеру Александру Александрову, авиаконструктору Александру Яковлеву, космонавту Юрию Гагарину и другим.