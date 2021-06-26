РИАМО - 26 июн. Специалисты разрабатывают проект ремонтных работ для памятника писателю, поэту и журналисту Александру Твардовскому, установленному на Страстном бульваре в столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Для составления проектной документации специалисты изучат памятник и проведут библиографические и историко-архивные исследования.
Он добавил, что ремонтные работы запланированы на 2022 год.
Бронзовая фигура писателя была установлена на Страстном бульваре в 2013 году. Над памятником работали скульпторы Владимир и Дмитрий Суровцевы, архитектор Виктор Пасенко.
Монументы в столице регулярно приводят в порядок. Например, весной все памятники моют.
На ближайшие годы запланировано обновление памятников государственному деятелю Петру Столыпину, композитору и дирижеру Александру Александрову, авиаконструктору Александру Яковлеву, космонавту Юрию Гагарину и другим.
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