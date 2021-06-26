РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 26 июн. Жителям подмосковного Дзержинского напомнили о запрете купания в карьере округа, сообщается в Instagram-аккаунте Единой дежурно-диспетчерской службы муниципалитета.

В соответствии с 251-ПГА от 19.05.2021 «Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья на территории муниципального образования «Городской округ Дзержинский Московской области» в летний период 2021 года» в городском округе организовано место отдыха у воды. Купание запрещено.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Дзержинского Сергей Будкин сообщил, что вместе с отдыхающими на территории карьера растет и количество оставленного мусора. Коммунальная служба МБУ «Диск» в ежедневном режиме вывозит с территорий набережной, смотровой площадки и парковки огромные мешки с выброшенными бутылками, бумажками и прочим мусором. Он призвал отдыхающих убирать за собой мусор.