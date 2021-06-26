РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 июн. В Подольске на Беляевский пляж завезли кварцевый песок, сообщает администрация округа.

В условиях аномальной жары жителей попросили беречь свое здоровье. Для профилактики обезвоживания организма рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, кисломолочных напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. Необходимо избегать употребления газированных и с повышенным содержанием сахара энергетических и алкогольных напитков.

Также особого внимания в местах отдыха у воды требуют дети. Чтобы не случилось трагедии, взрослых попросили не оставлять детей без присмотра.