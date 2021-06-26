РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. Международные и всероссийские соревнования по конным пробегам стартовали в подмосковном Красногорске в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Пробеги в рамках чемпионата и первенства России проходят в конноспортивном комплексе «Отрада» 26 и 27 июня. Турнир проводится под эгидой Федерации конного спорта России, Международной федерации конного спорта и при поддержке Минспорта РФ.

На дистанциях 160, 120, 100, 80 и 40 км в различных категориях соревнуются почти 90 спортивных пар «всадник-лошадь». Призовой фонд турнира составляет 2 млн рублей.

Длинные дистанции разбиты на этапы. После каждого ветеринары осматривают лошадей и оценивают, может ли животное продолжать участие в соревнованиях.

Главный судья соревнований - председатель комитета ФКС Подмосковья по пробегам Ксения Большакова, комментирует ход соревнований Дмитрий Губерниев.