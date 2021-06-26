РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июн. Проект из Королева занял второе место на всероссийской премии «Эксперт года - 2021», сообщает пресс-служба городской администрации.

Проект «Волонтеры Королева» был представлен руководителем городского волонтерского штаба Марией Масик. Он занял второе место в номинации «Общественные инициативы, КСО и международная деятельность» на всероссийской премии «Эксперт года - 2021».

Волонтерский штаб в Королеве появился в марте 2020 года по поручению главы города Александра Ходырева. Волонтеры оказывали помощь жителям города. К работе волонтерского штаба подключились молодежные общественные организации, сотрудники администрации и неравнодушные жители города. Волонтеры развозили продуктовые и медицинские наборы губернатора Андрея Воробьева, покупали продукты и лекарства жителям, оказавшимся на самоизоляции. Помимо этого, добровольцы оказывали психологическую поддержку и помогали в быту.

За время работы волонтерского штаба удалось выполнить тысячи заявок и объединить сотни горящих сердец, помочь тысячам граждан и провести десятки акций. Штаб продолжает работу.