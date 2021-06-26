РИАМО (КОРОЛЕВ) - 26 июн. Глава Королева Александр Ходырев поздравил выпускников с окончанием школы на своей странице в Instagram.

В этом году школы города окончили 1 156 выпускников. По словам Ходырева, ученики из Королева показывают высокие результаты на экзаменах.

«На данный момент в городе 29 стобалльников по ЕГЭ. Количество выпускников, получивших по предметам от 90 до 99 баллов, составляет 364 человека, из них 34 человека получили 98 баллов по русскому языку, 4 человека - 99 баллов по физике, 2 человека - 99 баллов по химии», - отметил Ходырев.

Он поблагодарил учителей и директоров школ, а также родителей за воспитание и поддержку талантливой молодежи.

«Ребята! Желаю дальнейших успехов на вашем пути! Будьте любознательны и верьте в свои силы! Все получится!» - написал Ходырев.