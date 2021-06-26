РИАМО - 26 июн. Зарегистрированных гостей официального сайта mrexpo.ru с 26 июня по 4 июля ждет виртуальная прогулка по цифровому городу, где можно познакомиться с самыми последними урбанистическими новинками от 60 ведущих дизайн-бюро и производителей из разных стран, сообщают организаторы.

Посетителям сайта вначале следует выбрать своего персонажа. Герой будет передвигаться между зонами, названия которых отображаются на экране. Экспонаты в уникальном цифровом выставочном пространстве представлены в виде 3D-моделей с обзором 360 градусов и возможностью рассмотреть все детали.

На выставке будет семь категорий объектов: «Дети», «Спорт», «Зоны отдыха», «Животные», «Арт-объекты», «Свет», «Уличное оборудование». Гостей выставки ждут мастер-классы и игры, презентации, голосование за лучшие объекты.

С 26 июня по 1 июля пройдет деловая программа. Ее посвятят новейшим трендам и мировому опыту локального развития городской среды в районах. Дискуссии распределены по 6 дням и темам – идентичность и культура, технологии и сервисы, пространство, устойчивость, соучастие, новые проекты Москвы.

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