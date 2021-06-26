РИАМО - 26 июн. Столичные медики стали одними из первых, кто получил доступ к вакцине от коронавируса, врачи рассказали о том, как они перенесли прививку и почему считают ее безопасной, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В октябре от Covid-19 привился заведующий отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения больницы №52 Александр Ванюков. Он не сомневался в необходимости вакцинации.

«Меня достаточно убедили профессиональные публикации о вакцине. Видя, что происходит вокруг, я подумал, что глупо не подстелить себе соломки», — рассказывает Ванюков.

После первой дозы «Спутника V» у него не было никакой реакции, после второй прививки он почуствовал небольшой озноб и ломоту в теле, но они быстро прошли. За 8 месяцев после прививки Ванюков не заразился коронавирусом. Теперь он планирует ревакцинироваться.

«Болеть гораздо тяжелее, чем перенести прививку. Мы видим, с каким трудом люди выкарабкиваются и как долго реабилитируются, не говоря о том, что болезнь смертельна», — напомнил врач.

Он считает, что молодым людям тоже необходимо прививаться, так как зачастую болезнь они переносят бессимптомно и могут заразить многих вокруг себя.

Осенью прошел вакцинацию главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения и главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников.

Вакцинацию он перенес легко и сам и не заразился Covid-19, но в его окружении переболело много людей.

«После вакцинации в организме формируется иммунный ответ. Он помогает бороться с вирусом, если человек с ним встретится. В большинстве случаев это проходит бессимптомно, но изредка возникает симптоматика, которая расценивается как заболевание вакцинированных. При этом она гораздо ниже, чем у тех, кто не делал прививку», — сказал Тяжельников.

Врач настоятельно рекомендует прививаться людям с хроническими заболеваниями, так как побочных явлений для них не зафиксировано, а сам коронавирус они переносят тяжелее.

«Благодаря массовой иммунизации мы победили такие серьезные заболевания, как оспа, корь, полиомиелит и прочие», — сказал Тяжельников.

Главврач поликлиники №68 Наталья Кузенкова получила первую дозу вакцины в июне. Прошлой весной она тяжело переболела Covid-19 и теперь, когда иммунная защита начала снижаться, решила сделать прививку. Она считает, что нужно бояться вируса, а не вакцинации.

Завотделением клинической фармакологии больницы им. C.C. Юдина Игорь Сычев отметил, что после прививки у него незначительно повысилась температура и была легкая слабость.​

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- В Москве выросла доля госпитализаций пациентов с Covid‑19 в реанимацию. Горожан переводят на удаленную работу.

- В Москве пока не планируют вводить QR‑коды для проезда в общественном транспорте. Власти Москвы будут следить за развитием ситуации.

- Бизнес и профсоюзы предложили обязательно вакцинировать от Covid‑19 в РФ всех взрослых. Они подчеркнули, что такая мера необходима, чтобы восстановить допандемический уровень развития экономики и рынка труда.

- Глава Роспотребнадзора оценила эффективность иммунизации в борьбе с Covid‑19. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в РФ остается сложной.

- Вакцинация препаратом «КовиВак» возобновилась в Москве. Сделать ее можно по предварительной записи в 5 медицинских центрах.

- Более 21 млн россиян получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Вакцинация набирает темпы.

- Москвичам напомнили, что перед прививкой от Covid‑19 не нужно сдавать тест на антитела. В мегаполисе проводится масштабная кампания по вакцинации от Covid‑19.

- Москвичи выстроились в очереди в пункты вакцинации в ТЦ.

- В Москве продлили запрет на ночную работу кафе и баров. Исключения составили продажи товаров, обслуживание навынос без посещения помещений, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

- В Москве работников старше 65 лет обязали перевести на удаленку с 28 июня. Требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы организаций.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Работодатели Москвы должны перевести на удаленку 30% сотрудников с 28 июня. Это связано с распространением коронавируса.

- Первый случай заражения штаммом Covid‑19 «дельта плюс» зафиксирован в РФ. По словам специалиста, скорее всего, это завозной случай.

- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.

- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.

- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.

- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.

- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.