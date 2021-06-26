РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 июн. Шестнадцать выпускников школ подмосковного Красногорска сдали ЕГЭ на 100 баллов, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

В нынешнем году из школ городского округа Красногорск выпускается 1 377 одиннадцатиклассников.

По предварительным итогам государственной итоговой аттестации, 16 красногорцев сдали ЕГЭ на 100 баллов. На следующей неделе станут известны результаты ЕГЭ по биологии, обществознанию, информатике и иностранному языку.

Глава городского округа Алексей Спасский побывал на выпускном вечере в лицее №4. Он отметил высокий уровень подготовки и отличные результаты по итогам прохождения государственной итоговой аттестации. В частности, Ксения Черная сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов, Даниил Николаев заработал 92 балла по истории, а Анна Климентьева стала золотой медалисткой, сдав русский язык на 98 баллов и историю на 92. Выпускник этого года Сергей Шашков стал победителем олимпиады кружкового движения «Национальная техническая инициатива».