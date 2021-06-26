РИАМО - 26 июн. На севере столицы в рамках утвержденных проектов планировок территорий возведут школы, детские сады, поликлиники и физкультурно-оздоровительные комплексы, всего планируется построить порядка 50 объектов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Для создания комфортной среды в кварталах реновации Северного округа в рамках разработанных проектов планировок территорий запланировано строительство порядка 50 объектов социальной инфраструктуры. В их числе - 16 школ на 6 975 мест, 17 детских садов на 3 200 мест, а также 4 объекта здравоохранения и 10 спорта», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин отметил, что на севере мегаполиса на сегодняшний день под заселение передано 15 новостроек. В новые квартиры переселяются или уже завершили переезд жители 28 домов.

«Сейчас полностью отселены 8 домов, 3 из которых демонтированы. После сноса зданий освобожденные территории станут стартовыми площадками для реализации программы реновации на последующих ее этапах», – уточнил Левкин.

Всего в Северном округе в программу реновации вошли 514 домов общей площадью квартир свыше 1,7 млн кв. м., в них проживает около 109 тыс. человек. В САО были подобраны 65 стартовых площадок мощностью 904,3 тыс. кв. м.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается порядка 1 млн горожан. По ней планируется расселить 5 175 домов. Для реализации данной программы в городе подобрано 513 стартовых площадок.

Подробнее о программе реновации можно узнать по ссылке.

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