РИАМО - 26 июн. Строительство самой длинной эстакады на Северо-Восточной хорде в Москве закончено почти на 70%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Сейчас на участке съезда с существующего участка СВХ в сторону Алтуфьевского шоссе возводится самая длинная эстакада на СВХ длиной почти 2,4 км. Ее готовность – почти 70%. Мы начинаем очередную надвижку металлоконструкций пролетного строения эстакады над путями Октябрьского направления ж/д и вдоль путей МЦК у платформы «Лихоборы», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на эстакаде всего будет 3 таких надвижки.

По его словам, на одном из участков данная эстакада пересекает пути МЦК. Для того, чтобы сохранить бесперебойное движение электропоездов на этом участке, специалисты столичной ГК «Моспроект-3» нашли наиболее подходящую и безопасную технологию для возведения объекта.

«Участок сооружения длиной 500 м проходит над МЦК. Поезда с первого и второго пути перевели на временные, благодаря чему работы проходят в соответствии с правилами безопасности. При этом третий путь продолжает функционировать, график движения поездов не изменился», – пояснила гендиректор ГК «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Она добавила, что для возведения данного участка эстакады были предусмотрены 2 метода монтажа пролетного строения – кранами и надвижкой.

Общая готовность Северо-Восточной хорды на сегодняшний день составляет 80%. Сейчас в работе находятся три участка из 9. Завершить все работы по строительству объекта планируется в 2022 году.

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