РИАМО - 26 июн. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Химки объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1 116 кв. м, расположенного по адресу: Химки, мкр. Подрезково, квартал Кирилловка, сообщили в пресс-службе комитета.

Территория земельного участка частично огорожена, на земельном участке расположены некапитальные постройки, строительные материалы, доступ частично ограничен.

Вид разрешенного использования – «обслуживание жилой застройки».

С победителем аукциона, который пройдет 16 июля, будет заключен договор аренды сроком на 4 года и 10 месяцев. Годовая арендная плата составляет 846 тыс. рублей.

Подать заявку на участие в аукционе можно на электронной торговой площадке РТС-тендер до 13 июля.

Детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на Едином портале торгов Московской области.