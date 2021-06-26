РИАМО - 26 июн. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева поздравила выпускников местных школ с выпускным и пожелала им удачи на экзаменах, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Выпускной в школе – самый запоминающийся момент в жизни каждого ребенка, а еще это важный и ответственный рубеж. Беззаботное школьное время, наполненное яркими воспоминаниями, позади. За 9-11 лет накопился солидный багаж знаний, огромный опыт, а теперь пришла пора двигаться дальше, начинается новая страница жизни – не менее интересная», - сказала Витушева.

Она добавила, что уже каждый сам является автором своего будущего – в выборе профессии, реализации своих талантов, способностей, мечтаний, принятии самостоятельных решений и, в целом, - поиске своего призвания и места в жизни.

«Что для этого нужно? Прежде всего, целеустремленность, трудолюбие и усердие – именно это слагаемые успеха. И тогда жизненный и профессиональный путь наполнится особенным содержанием и, что немало важно, позволит чувствовать себя уверенным, значимым, реализованным, востребованным и конкурентоспособным, а это сейчас очень и очень необходимо в современном обществе», - сказала она.

Она выразила уверенность, что у выпускников все получится.

«Вы найдете свою нишу и станете талантливыми и преуспевающими специалистами. Верьте в себя, в свои силы, не упускайте ни единого шанса, идите всегда только вперед», - сказала чиновник.

Также она пожелала ребятам удачи на экзаменах и при поступлении.

Отдельные слова благодарности Витушева выразила педагогам и родителям.

Выпускные вечера организовывают в соответствии с предписаниями главного государственного санитарного врача по Московской области. Если торжественное мероприятие проходит на открытом воздухе, разрешается одновременное присутствие разных классов. В помещение допускается только один класс, рассадка - в шахматном порядке. В обоих случаях предусмотрено обязательное использование средств индивидуальной защиты и соблюдение безопасной дистанции. В целях снижения риска распространения коронавируса общегородские выпускные отменены.