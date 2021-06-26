РИАМО - 26 июн. Администрация городского округа Егорьевск выставила на торги под сдачу в аренду земельный участок площадью 1 тысяча квадратных метров в деревне Юрцово, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Кадастровый номер земельного участка: 50:30:0020214. Вид разрешенного использования: магазины.

Участок будет предоставлен победителю аукциона в аренду на 13 лет и 2 месяца. Стартовая величина годовой арендной платы за пользование участком составляет 93 тыс. рублей. Земельный участок не огорожен, полностью свободен от зданий, строений и сооружений.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 июля. Аукцион пройдет на электронной торговой площадке РТС-тендер 14 июля. Номер процедуры 54919.

Наиболее подробную информацию о выставленных на торги объектах недвижимости и земельных участках всегда можно найти на Едином портале торгов Московской области.