РИАМО - 26 июн. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Коломна объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 8 100 кв. м сроком на 13 лет и 2 месяца, сообщает пресс-служба комитета.

Участок расположен по адресу: Коломна, Омский проспект, 78.

Земельный участок предназначен под производственную деятельность. На нем отсутствуют здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам.

Стоимость годовой арендной платы составляет 122 тыс. рублей. Аукцион состоится 20 июля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июля на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 51265).

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на Едином портале торгов Московской области.