РИАМО - 26 июн. Вгородском округе Егорьевск в Бронницком проезде сдается в аренду земельный участок площадью 20 434 кв. м, срок использования земли - 13 лет и 2 месяца, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Земельный участок предназначен под строительную промышленность.

На земельном участке отсутствуют здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юрлицам. Стартовая величина годовой арендной платы составляет 833 тыс. руб.

Аукцион состоится 14 июля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 12 июля на электронной торговой площадке РТС-тендер www.rts-tender.ru (№ процедуры 54303).

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на Едином портале торгов Московской области.