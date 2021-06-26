РИАМО - 26 июн. Примерно в 06:17 на внутренней стороне 40-го км МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и машины дорожной службы. В результате аварии погибли 3 человека, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Автомобиль такси ехал в крайнем левом ряду трассы со скоростью 100 км/ч. Он врезался в машину дорожной службы, которая проводила уборку проезжей части и ехала со скоростью не более 10 км/ч.

В результате ДТП погибли водитель и пассажиры такси (женщина и 13-летний ребенок). Ребенок сидел сзади и не был пристегнут.