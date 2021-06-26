РИАМО - 26 июн. Локальные ливни и гроза ожидаются в Подмосковье и Москве в субботу, температура может подняться до плюс 37 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 35-37 градусов, по области - плюс 32-37. Температурный фон в регионе останется аномально высоким, он превышает норму на 10-11 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Относительная влажность воздуха прогнозируется в районе 30%.

Специалисты рекомендуют избегать без необходимости длительного пребывания на улице в дневные часы, противопоказаны чрезмерные физические нагрузки. Жителям региона в жару посоветовали обильное питье, пить лучше минеральную воду без газа или травяной чай​.

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