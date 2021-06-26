РИАМО – 26 июн. Цветы и урожай в жару нужно поливать как можно чаще, но не стоит поливать днем, когда вода будет испаряться. В жару также не стоит удобрять землю, сообщает пресс-служба департамента ЖКХ Москвы.

В Московском регионе продлили «оранжевый» уровень погодной опасности, причиной этому стала аномальная жара.

Агроном измайловского производственного управления ГБУ «Озеленение» Татьяна Хлопикова рассказала, что в жару растения испаряют намного больше влаги, поэтому поливу нужно уделять особое внимание. Не рекомендуется поливать днем – тогда вода будет быстро испаряться и может обжечь листья. Лучше всего поливать до 8 часов утра и после 20 часов.

При этом вода не должна быть холодной, ее температура должна составлять 18-20 градусов. Практически все овощи нужно поливать под корень, кроме белокочанной капусты, которую нужно поливать сверху.

В жару не стоит удобрять землю, так как это будет стимулировать процессы роста и отнимет у растений способность себя поддерживать.

Рекомендуется затенять растения. Для этого можно использовать картон, светлые ткани и другие подручные материалы.

При поливе также следует обратить внимание на состав почвы. Супесчаные, песчаные, суглинистые почвы нужно поливать чаще. Глинистые, тяжелые суглинки, склонные к сырости и заболачиванию почвы нужно поливать реже.

Уход за овощами

В засуху хуже всего себя чувствуют огурцы, капуста, патиссоны, кабачки и другие тыквенные культуры. Их стоит поливать два раза в день, 1-2 литра на куст. Томаты стоит поливать реже, но на один куст должно уходить 4-5 литров воды. Когда погода умеренно теплая, томаты можно поливать 1 раз в неделю, в жару – каждые 2-3 дня. Кроме того, таким образом можно поливать баклажаны и перцы, но лучше уменьшить объем воды.

Морковь и свеклу нужно поливать каждые 2-3 дня, укроп, петрушку, кинзу и другую зелень – каждый вечер. Овощи в теплицах можно поливать реже: тыквенные культуры – 1 раз в день, томаты – 1 раз в 4-5 дней. Проветривать теплицы в жару нужно круглосуточно.

Чтобы предотвратить испарение влаги с поверхности почвы, грядки можно укрыть защитным слоем (замульчировать). Можно для этого использовать опилки или солому, агроспан или свежескошенную траву, которую нужно немного подсушить, прежде чем класть на грядки.

Мульчу обычно кладут в начале дачного сезона, а убирают осенью. Ее нужно укладывать толстым слоем, но она не должна плотно прилегать к растениям.

Цветы

Ряд цветов не выносят солнца и жару, что нужно учитывать при их посадке. Свет любят тысячелистники, астры, флоксы. В тени следует сажать астильбы, хосты, гейхеры.

В жару цветы нужно поливать дважды в день, но нельзя замачивать побеги, листья и соцветия. Особо аккуратными нужно быть с растениями с опушенными листьями и плотной кроной. Поливать лучше по контуру растения, чтобы влага равномерно распределялась по всему корневищу.​