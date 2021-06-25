РИАМО - 25 июн. Существуют 3 вида финансовой зависимости, чаще всего ее испытывают женщины, подвергающиеся домашнему насилию. Среди видов зависимости различают тотальный контроль, эксплуатацию и финансовый вред, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Женщины привыкли думать, что если семья богата и живет в достатке, то все хорошо. На деле же развод, внезапная болезнь или смерть кормильца, наследники из прошлой жизни или разорение бизнеса супруга могут поставить крест не только на текущих доходах, но и на всей благополучной жизни в целом», — сказала бизнес-психолог, специалист по финансовому мышлению, дипломированный клинический психолог, психотерапевт Полина Большакова.

Среди видов зависимости различают тотальный контроль, эксплуатацию и финансовый вред. В первом случае партнер обязан отчитываться за все свои траты, не может иметь собственных необсуждаемых трат и своего бюджета. Во втором зависимый партнер финансово содержит «угнетателя», а в третьем человек не может учиться или работать, чтобы получить средства к существованию, поскольку ему мешает или угрожает его партнер.

«Последствия: даже если в семье нет насилия, потеря финансово успешного партнера может стать роковой. Если вы не умеете вести бюджет и никогда не зарабатывали самостоятельно, шанс не выбраться из финансовой ямы очень высок», — добавила Большакова.

Она отметила, что необходимо взять ответственность за свое финансовое благополучие на себя.