РИАМО - 25 июн. Детям и пожилым людям этим летом в парках Подмосковья будут бесплатно раздавать воду, а также организуют больше теневых зон для комфорта гостей, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Губернатор Андрей Юрьевич Воробьев уделяет большое внимание развитию парков и ставит перед нами задачу по ее реализации», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Бесплатную воду можно будет получить при температуре воздуха в тени более 25 градусов. Раздавать бутылки будут сотрудники парка или волонтеры со словами «С заботой от парков Подмосковья».

24 и 25 июня акция по бесплатной раздаче воды проходит в первых 16-ти парках.

«Только в первый день акции в 16-ти парках было роздано свыше 1 тысячи бутылок», - подчеркнул Михаил Хайкин.

Еще в парках дополнительно организуют не менее 5 теневых зон для посетителей с брендированными логотипом «Парки Подмосковья», стульчиками для отдыха, которые будут выставляться при благоприятных погодных условиях, то есть в отсутствие дождя и сильного ветра.