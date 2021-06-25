РИАМО - 25 июн. Валовое производство молока на сельхозпредприятиях Подмосковья за 5 месяцев 2021 года составило порядка 300 тыс. т, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Валовое производство молока в подмосковных хозяйствах всех категорий составило за 5 месяцев текущего года 297 тыс. т, что на 6,3 тыс. т больше прошлого года», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, сельскохозяйственные организации произвели 267,7 тыс. тонн молока, что на 4,8 тыс. т больше прошлого года.

Лидерами по производству молока стали: Коломна - 27,8 тыс. т молока, что больше на 4,6 тыс. т по сравнению с 2020 годом, Сергиево-Посадский округ - 23,9 тыс. т, Луховицы - 19,3 тыс. т, Ступино - 19 тыс. т.

По словам Воскресенского, размер надоя увеличился вместе с числом поголовья коров. С начала года в Подмосковье прибавилось 2,3 тыс. молочных коров, и их стало всего 86,3 тыс. голов. Округа-лидеры по приросту поголовья: Ступино, Коломна, Раменский округ, Сергиево-Посадский округ, Луховицы и Воскресенск.

Министр добавил, что средний среднесуточный надой на одну подмосковную корову в день составил 20,9 кг за указанный период.