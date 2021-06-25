РИАМО - 25 июн. В топ-50 первого некредитного рейтинга качества управления закупочной деятельностью, который составили рейтинговое агентство «Эксперт РА» и аналитическая компания «Эксперт Бизнес-Решения», вошел «Мосинжпроект», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Холдинг уделяет большое внимание закупочным процессам, следуя принципам максимальной прозрачности и конкурентоспособности. Мы понимаем, что это не просто требование законодательства — это механизм, позволяющий получить наилучшее качество товаров, работ и услуг. Это особенно актуально для «Мосинжпроекта», поскольку компания реализует крупнейшие градостроительные проекты Москвы, которые влияют на качество жизни в столице», – сказал Кравцов.

Поучаствовало в рейтинге около 200 самых крупных компаний РФ, годовой объем закупок которых в прошлом году составил не меньше 500 млн рублей. В их числе оказались государственные корпорации, публичные акционерные общества, а также банки и нефтегазовые предприятия.

Согласно результатам анализа данных, которые удалось получить от компаний с помощью анкетирования, а также из открытых источников, был определен перечень 50 лучших закупочных подразделений, получивших самые высокие рейтинговые числа.

Руководитель дирекции конкурентных процедур и договоров АО «Мосинжпроект» Любовь Логвинова отметила, что оценивать эффективность закупочной деятельности компании – важно. Так удается выявить проблемы, найти то, как можно их решить, а также внести соответствующие изменения и добиться самого лучшего результата при реализации проектов.

Помимо прочего, Логвинова выразила благодарность организаторам рейтинга, оценившим работу закупщиков «Мосинжпроект».

Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» выступает оператором программы развития столичной подземки, УК по возведению гражданских объектов, участником реализации основных дорожных проектов в мегаполисе и оператором развития территорий крупных городских градостроительных проектов.