РИАМО - 25 июн. С 17 по 20 июня у стен Московского Кремля проходил книжный фестиваль «Красная Площадь», который посетили 50 тыс. гостей - это максимум, который удалось пустить из-за пандемии, сообщает пресс-служба книжного фестиваля.

Марафон трансляций в социальной сети «ВКонтакте» собрал более 5 млн зрителей. Книги представили лучшие издательства из 45 регионов России - от Калининграда до Магадана, от Архангельска до Крыма.

В рамках акции «Подари ребенку книгу!» собрали более 23 тыс. книг и отправили их в детские библиотеки во Владимирской, Кемеровской, Воронежской областях, а также в несколько сельских библиотек Приморского края и Республики Крым.

Также посетители могли покупать книги и оставлять их на благотворительных стендах.

На фестивале выступили такие писатели, как Дмитрий Быков, Денис Драгунский, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Майя Кучерская, Захар Прилепин, Татьяна Толстая, Дмитрий Воденников, Анна Старобинец, Анастасия Орлова, Нина Дашевская, Павел Басинский, Александра Маринина, Андрей Рубанов, Линор Горалик, Сергей Шаргунов, Анна Матвеева, Андрей Геласимов, Татьяна Устинова и другие.

В раках фестиваля прошло более 500 встреч, лекций, презентаций, театральных и музыкальных постановок на традиционных площадках: «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нонфикшн», «Регионы России», «Антикварная и букинистическая книга», «Москва —литературный мегаполис» («Библиотека» и «Лекторий»), «История Отечества», «Музейная линия», «Литературная гостиная» и «Главная сцена».

На открытии фестиваля играли призеры Международного конкурса пианистов Grand Piano Competition под руководством Дениса Мацуева: Петр Акулов, Даниил Тюрин и Иван Бессонов.

На закрытии выступили молодые солисты оперной труппы Большого театра под руководством Алексея Гариболя, которые пронзительно спели лирические песни о войне и мире ко Дню памяти и скорби.