РИАМО - 25 июн. Диетолог Анжелика Дюваль рассказала, что лучше всего организм очищает чистая вода, несмотря на полезные свойства фруктовых соков, сообщает Nation News.

По ее словам, любое нарушение природной структуры плодов, которое происходит при выжимании сока, сокращает количество полезных веществ в них. Только вместе мякотью фрукты дают максимум пользы.

«Природные продукты идеальны — в плоде есть и мякоть, и сок. Они соединяются между собой, усваиваются и помогают друг другу. Сок не может ничего вытянуть из организма — он может только напитать его, а мякоть способна всасывать все ненужное, что есть в желудочно-кишечном тракте», — сказала диетолог.

По ее словам, пить слишком много свежевыжатого сока даже может быть вредно, потому что в нем содержится большое количество сахара, которое впитается моментально. Уровень сахара в крови повышается и возрастает нагрузка поджелудочную железу.

«Единственный напиток, который выводит токсины и омолаживает организм — чистая вода. Именно она играет роль растворителя. Какие бы хорошие БАДы человек ни покупал, если он пьет недостаточное количество чистой питьевой воды, то никакие токсины и шлаки не будут разумным образом покидать организм», — подчеркнула Анжелика Дюваль.

Грамотнее всего, по ее словам, пить воду комнатной температуры с интервалами примерно в 2 часа. За день нужно выпивать не менее 1,5 л. Она должна быть негазированной и без добавок.

Диетолог объясняет, что необходимое количество рассчитывается по принципу 30 мл на 1 кг веса. А комнатная температура нужна, чтобы организм не потратил лишнюю энергию на обогрев или охлаждение поступившей жидкости.

«Больше 200 мл за раз я пить не рекомендую, потому что в таком случае вода будет очень быстро покидать организм, а она должна еще и усваиваться, проходить через весь желудочно-кишечный тракт», - добавила Дюваль.