РИАМО - 25 июн. Временно закрыта для купания и огорожена зона отдыха у Путяевского пруда на востоке столицы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

По результатам исследования качества воды микробиологические показатели в Путяевском пруду не подходят для купания.

Сейчас соответствуют санитарным нормам для купания: озеро Белое, озеро Мещерское, зоны отдыха «Серебряный Бор-2», «Серебряный Бор-3», Большой городской пруд, Черное озеро, Школьное озеро, Большой Садовый пруд.

Из 42 зон отдыха без купания Роспотребнадзор одобрил 41: Голицынский пруд, Екатерининский пруд, Калитниковский пруд, Красногвардейские пруды, Новодевичьи пруды, Новоспасский пруд, Патриарший пруд, Пионерский пруд, Пушкинская набережная реки Москвы.

Кроме того, открыты следующие зоны отдыха: Ангарские пруды, Головинские пруды, парк «Дружба», прибрежная зона Химкинского водохранилища у ЖСК «Лебедь», Джамгаровский пруд, Дворцовый (Останкинский) пруд, Лианозовский пруд, пруды №№3-6 на территории ВДНХ, Садовый пруд, Большой Дворцовый (Кусковский) пруд, Круглый пруд, Лебедянский пруд, Серебряно-Виноградный пруд, Терлецкая дубрава, Черкизовский пруд.

Доступны зоны отдыха в дворцово-парковом ансамбле «Лефортово», Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды, Люблинские (Верхний, Нижний) пруды, Шибаевский пруд, Борисовские пруды, Андреевская набережная реки Москвы, зона отдыха «Битца», Мазиловский пруд, Кировская пойма, парк «Северное Тушино», «Химки-2», Строгинская пойма, декоративный пруд в 15 мкрн. Зеленограда, Дунькин пруд в 12 мкрн. Зеленограда, пруд «Быково болото», пруд на ручье Ржавка. Добавился пруд «Зеленый бор» в 23-м микрорайоне Зеленограда.

Исследования воды проводят один раз в 10 дней. Специалисты также оценивают санитарные меры в прибрежной торговле и питании, берут пробы песка и выявляют клещей на пляжах. Москвичам напоминают об обязательной социальной дистанции в зонах отдыха.