РИАМО - 25 июн. 99 человек стали новыми членами Общественной палаты Московской области VII созыва, сообщает пресс-служба региональной Общественной палаты.

Первую треть Общественной палаты утверждает губернатор Московской области, вторую - Московская областная дума, а последнюю отобранные ранее члены выбирают вместе. 25 июня прошло организационное заседание, где выбрали последнюю треть.

«Рад, что в новый состав вошел практически весь актив прошлого созыва - значит, нам удастся сохранить преемственность курса и динамику работы в сложившихся непростых эпидемиологических условиях», - сказал председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

По его словам, два года из трех Общественная палата работала в условиях пандемии и ограничительных мер. Задача Общественной палаты — донести до людей информацию о полной безопасности и необходимости вакцинации от коронавируса.

Министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе отметила, что состав обновился более чем наполовину и сохранились все руководители прошлого созыва.

«Этот состав отличается разнообразием представленных общественных организаций, среди них – волонтеры, которые стоят на острие борьбы с пандемией, представители медицинского корпуса, многодетных семей, инвалидов, ветеранов боевых действий и силовых структур, спортивных, молодежных и патриотических НКО, подмосковные фермеры, артисты, профессиональные юристы, специалисты, занимающиеся вопросами детства», - перечислила Швелидзе.

По ее словам, новая палата будет представлять интересы практически всех общественных объединений Подмосковья, которые будут выстраивать диалог с властью и вместе работать над развитием гражданского общества в регионе.

На предстоящих выборах в Государственную и Московскую областную думы в сентябре проводить наблюдательную кампанию будет прежний созыв. Когда пройдет пленарное заседание нового состава, тогда он вступит в полномочия.

В новый созыв Общественной палаты региона войдут зампред Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов, народный артист РФ Игорь Бутман, гендиректор ООО «Коломенская пастила» Елена Дмитриева, заслуженный артист РФ Алексей Огурцов, председатель Союза сыроваров, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота.

Кроме того, в состав палаты войдут ректор МГИМО Анатолий Торкунов, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышова, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин и другие.