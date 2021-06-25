РИАМО - 25 июн. Двух человек спасли из водоемов столицы в пятницу днем: из Москвы-реки на западе города и из Шибаевского пруда на юго-востоке Москвы, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

В Шибаевском пруду в Кузьминках в 30 м от берега спасатели подняли на катер пловца, который выбился из сил и с трудом плыл, погружаясь под воду. Он нахлебался воды. На берегу его осмотрела и привела в порядок скорая помощь. От госпитализации он отказался. Его передали полиции для профилактической беседы.

Другой мужчина купался в запрещенном месте в Москве-реке в районе Филевской набережной. В 35 м от берега у него свело ногу, и он начал тонуть. Спасатели услышали крики и поспешили на помощь. Когда его доставили на берег, то он отказался от госпитализации и ушел домой с друзьями.

Сейчас в Москве открыты 8 официально разрешенных зон для купания и отдыха.