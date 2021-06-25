РИАМО - 25 июн. Возбуждено уголовное дело по факту заведомого оставления в опасности малолетнего (ст. 125 УК РФ) после гибели 4-месячного мальчика в коляске во дворе в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В ходе проверки установлено, что 24 июня родители в состоянии алкогольного опьянения проводили время на улице с коляской с 14 часов при температуре 34 градуса. Примерно в 19 часов мать ребенка обнаружила, что мальчик не подает признаки жизни. Сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

Обследовано место происшествия, опрошены родители и назначена судмедэкспертиза, которая выявит точную причину смерти.

Сейчас следователи изучают жилищно-бытовые условия, в которых проживал ребенок, а также запросили характеристики на родителей.

По информации СМИ, ребенок погиб от перегрева, пока родители выпивали со знакомыми.