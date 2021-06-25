РИАМО - 25 июн. В Подмосковье уточнили параметры бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Так, были изменены расходы на 19 госпрограмм, адресную программу, непрограммные мероприятия. Расходы на госпрограмму «Здравоохранение» увеличили на 6,6%, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Доходы бюджета в этом году увеличили на 34,4 млрд рублей до 662,7 млрд рублей, расходы – на 36,1 млрд рублей до 731,8 млрд рублей. Дефицит составил 69,1 млрд рублей, он не превысил предельное значение, установленное законодательством, с учетом средств, которые направляют на борьбу с коронавирусом.

Налоговые и неналоговые доходы увеличили на 31,2 млрд рублей, в том числе по налогу на прибыль организаций – на 28,4 млрд рублей, налогу на имущество организаций – на 1,7 млрд рублей. Безвозмездные поступления выросли на 3,2 млрд рублей.

Программные расходы на этот год увеличились на 17,4 млрд рублей. На программу «Формирование современной комфортной городской среды» расходы увеличили на 12,2%, «Здравоохранение» — на 6,6%, «Строительство объектов социальной инфраструктуры» — 5,2%, «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» — 1,4%.

В здравоохранении 2,6 млрд рублей направят на дополнительное финансирование территориальной программы ОМС в связи с оказанием медпомощи сверх плана. На 330 млн рублей выросли расходы на содержание учреждений здравоохранения, на 447 млн рублей - межбюджетный трансферт территориальному фонду ОМС на незастрахованных граждан.

По программе «Развитие дорожно-транспортного комплекса» 1,2 млрд рублей направят на лизинговые платежи, 726 млн рублей - на субсидии на пассажирские перевозки в условиях пандемии.

Расходы на благоустройство выросли на 1,4 млрд рублей. 334 млн рублей направят на благоустройство исторического центра Звенигорода, 480 млн рублей – на финансирование проектов по созданию городской среды, 397 млн рублей – на парки, 105 млн рублей – на наружное освещение, 127 млн рублей – на пешеходные коммуникации.

Расходы на возведение социально значимых объектов выросли на 1,4 млрд рублей в основном из-за проектирования и строительства, в том числе в связи с приближением сроков начала строительства 10 школ и 7 детских садов, футбольного поля в Мытищах и бассейна в Химках.

Госдолг Подмосковья остается на экономически безопасном уровне.