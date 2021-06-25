РИАМО - 25 июн. Москвичей пригласили пройти опрос и рассказать, какие факторы городской жизни больше всего влияют на их уровень счастья. Эти факторы обсудят на Московском урбанистическом форуме, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Московский урбанистический форум пройдет с 1 по 4 июля.

Эксперты считают, что ключевыми факторами городской жизни, которые влияют на счастье отдельных людей, являются: городской дизайн, возможности мобильности, устойчивость и культура, качество городских сервисов, контакт с природой.

Проголосовать можно на странице онлайн-проекта «Индекс городского счастья».

Свое мнение выразили уже более 12 тыс. человек. Результаты голосования обязательно обсудят на форуме.