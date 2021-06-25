РИАМО - 25 июн. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что столичные власти пока не рассматривают введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте, посещения фитнес-клубов и парикмахерских, сообщает РИА Новости.

С 28 июня посещать заведения общественного питания и мероприятия с численностью более 500 человек смогут вакцинированные или недавно переболевшие граждане. На входе необходимо предъявить QR-код, который будет подтверждать пройденную вакцинацию или перенесенный коронавирус. Кроме того, QR-код могут получить те, кто сдаст отрицательный ПЦР-тест. Такой код будет действовать в течение 3 дней.

«На сегодняшний день введение QR-кодов для этих направлений деятельности и организаций (транспорт, парикмахерские, фитнес-клубы - ред.) пока не рассматривается. Но, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, будем принимать адекватные ей решения», - сказала Ракова.

Четвертый день подряд в Москве фиксируют рекорд по смертности от коронавируса - за прошедшие сутки скончались 98 человек. Всего за время пандемии в Москве умерли 21 876 человек.

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Текстовая трансляция

25 ИЮНЯ

- В Москве выросла доля госпитализаций пациентов с Covid‑19 в реанимацию. Горожан переводят на удаленную работу.

- В Москве пока не планируют вводить QR‑коды для проезда в общественном транспорте. Власти Москвы будут следить за развитием ситуации.

- Бизнес и профсоюзы предложили обязательно вакцинировать от Covid‑19 в РФ всех взрослых. Они подчеркнули, что такая мера необходима, чтобы восстановить допандемический уровень развития экономики и рынка труда.

- Глава Роспотребнадзора оценила эффективность иммунизации в борьбе с Covid‑19. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в РФ остается сложной.

- Вакцинация препаратом «КовиВак» возобновилась в Москве. Сделать ее можно по предварительной записи в 5 медицинских центрах.

- Более 21 млн россиян получили первый компонент вакцины от Covid‑19. Вакцинация набирает темпы.

- Москвичам напомнили, что перед прививкой от Covid‑19 не нужно сдавать тест на антитела. В мегаполисе проводится масштабная кампания по вакцинации от Covid‑19.

- Москвичи выстроились в очереди в пункты вакцинации в ТЦ.

- В Москве продлили запрет на ночную работу кафе и баров. Исключения составили продажи товаров, обслуживание навынос без посещения помещений, доставка заказов и оказание бытовых услуг.

- В Москве работников старше 65 лет обязали перевести на удаленку с 28 июня. Требование не распространяется на граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для работы организаций.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Работодатели Москвы должны перевести на удаленку 30% сотрудников с 28 июня. Это связано с распространением коронавируса.

- Первый случай заражения штаммом Covid‑19 «дельта плюс» зафиксирован в РФ. По словам специалиста, скорее всего, это завозной случай.

- За сутки в России зарегистрировали 20 393 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 2436 больных. В Москве - 7 916.

- Власти Москвы разъяснили, как получить и использовать QR‑код. С 28 июня в Москве начнет действовать система QR-кодов для посещения кафе, ресторанов и массовых мероприятий.

- В Москве уточнили обновленный порядок плановой госпитализации. Каждый случай некорректных действий больниц будут разбирать.

- Москвичи с пятницы смогут получать QR‑коды для посещения кафе. Данное правило будет действовать в обязательном порядке с 28 июня.

- В России будут испытывать «Спутник V» на детях разных возрастов. Регистрация препарата запланирована в районе 20 сентября.

- 19 новых пунктов вакцинации от Covid‑19 открыли в детских поликлиниках Москвы. Всего же на базе городских поликлиник теперь работают 119 прививочных центров.